AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عيار 18 يسجل 591 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 - 1 - 2020

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 08:36 ص
اسعار الذهب
اسعار الذهب
Advertisements
ريهام فيكتور
سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-1-2020 في مصر، تراجعا ملحوظا، وذلك في مستهل تعاملات اليوم لجميع أعيرة الذهب، ويقدم صدى البلد للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم.

واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 14- 1 – 2020.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

وجاءت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 14- 1 – 2020 على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 591 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 690 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، 789 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم 5528 جنيها.

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اسعار الذهب فى مصر اليوم 12-11-2019

عيار 18 يسجل 557 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 9 - 12 - 2019 .. فيديو

عيار 18 يسجل 568 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10 - 12 - 2019 .. فيديو

عيار 18 يسجل 568 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11 - 12 - 2019 .. فيديو

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 13 - 12 - 2019 .. فيديو

عيار 18 يسجل 568 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17 - 12 - 2019 .. فيديو

ترشيحاتنا

وفاة مصارع مكسيكي متأثرا بجراحه إثر قفزة خاطئة |شاهد

حقيقة العروض المقدمة للتوأم عقب الرحيل عن سموحة.. فيديو

كيف حمى صدام حسين الجنود الأمريكيين من الصواريخ الإيرانية؟

قلب الموازين.. صدى البلد يحاور شقيق قتيل فيلا نانسي عجرم

لا تضعيها في الفريزر مباشرةً.. تعرف على أفضل طريقة لتخزين اللحم

أوقات يستجاب فيها الدعاء .. 17 ساعة يوميا في الشتاء يغفل عنها كثيرون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادين نجيم تكشف عن «لوك» مسلسلها الجديد

مين أحلى.. لطيفة تتألق بفستان ناهد السباعى ..صور

«لوك النهاردة».. الجاكيت الجينز لإطلالة عصرية في شتاء 2020