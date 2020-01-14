تعافي السياحة.. مصر تتخطى المعدلات التي حققتها قبل 2011..فيديو

قالت الإعلامية لميس سلامة، إن مصر شهدت ارتفاعا فى أعداد السائحين فى الفترة الأخيرة، لافتة إلى أن زيادة عدد السائحين يرجع إلى الاستقرار الأمنى، مؤكدة أن مصر رجعت مرة أخرى لتكون وجهة سياحية فى العالم خاصة لدول أوروبا وروسيا.





وأضافت الإعلامية لميس سلامة، خلال حديثها ببرنامج صباح البلد المذاع على فضائية صدى البلد أنه وكالة رويترز نشرت تقرير يكشف إقبال السائحين وتكدسهم على شواطئ الغردقة، مشيرة إلى أن وكالة رويترز اكدت ان منظمة السياحة العالمية ولجنة الامم المتحدة الاقتصادية لأوروبا أكدوا أن الأرقام الصادرة تؤكد تعافى السياحة فى مصر.





وتابعت أن عدد السائحين فى مصر خلال عام 2019 وصل إلى 13 مليون سائح، موضحة أن ذلك يعد مؤشرا إيجابيا لما هو قادم خاصة وأن منظمة السياحة العالمية توقعت أن معدلات السياحة فى مصر تتخطى المعدلات التى قد حققتها فى عام 2010.





من جانبه قال الإعلامى محمد جاد: إنه مع استمرار الاستقرار بجانب حزمة من السياسات الاقتصادية التى تتخذها الحكومة المصرية من المتوقع ان يتجاوز عدد السائحين فى مصر حاجز الـ15 مليون سائح.



