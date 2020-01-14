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مرأة

القمر اللي طلع بالنهار.. سولاف فواخرجي بإطلالة شتوية تبهر الجمهور

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 09:58 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت الفنانة سولاف فواخرجي صورة جديدة على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سولاف بإطلالة شتوية ببلوفر أوف وايت، وتمسك بيدها شمسية باللون الموف، واعتمدت مكياجا بسيطا جدا مع تسريحة شعر غير متكلفة، حيث قامت برفع شعرها ذيل حصان.

والتقطت سولاف الصورة بطريقة جديدة، فلن تظهر أي خلفيات ولكنها جعلت الشمسية خلفيتها، وهي تنظر إلى الأعلى، وانهالت التعليقات على سولاف فور نشرها للصورة.

وكتبت سولاف على صورتها: "صباح الخير"، وكان أبرز التعليقات والردود على تعليقها: "صباح القمر اللي طلع بالنهار"، وقال آخرون: "صباح الورد".
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