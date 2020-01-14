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برلمان

عبد العال يكلف النائبة إيناس عبد الحليم برئاسة جمعية الصداقة البرلمانية بين مصر وتوجو

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:19 ص
النائبة إيناس عبد
النائبة إيناس عبد الحليم
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فريدة محمد
أصدر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرارا بتكليف الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة، برئاسة جمعية الصداقة البرلمانية بين مصر وتوجو.

وتضم الجمعية كلا من: صلاح عفيفي، وماريان عازر، وماجد أبو الخير في عضويتها.

وقالت النائبة إنها سوف تبذل قصارى جهدها لتفعيل دور الجمعية في صالح الدولتين، وتعزيز التعاون البرلماني بين مصر وتوجو.

وأضافت النائبة إيناس عبد الحليم: "سوف نعمل من خلال إستراتيجية هدفها الأول دعم العلاقات والتعاون بين البلدين وزيادة فرص التواصل بين مسؤوليها وأعضاء البرلمان".
عبد العال يكلف النائبة إيناس عبد الحليم برئاسة جمعية الصداقة البرلمانية بين مصر وتوجو
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