7232 مشروعا تنمويا للأسر الأكثر احتياجًا بأسيوط

أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن عدد المشروعات التنموية التى قدمتها الأورمان فى أسيوط بلغ نحو (7232) مشروعا تنمويا متمثلة فى قروض حسنة وتسليم أكشاك ومواشي وذلك من بداية عملها وحتى الآن.



وأوضح شعبان أنه فى عام 2019 قامت الأورمان بتوزيع (247) قرضا حسنا للشباب غير القادر ومعدومى الدخل وذلك فى مراكز المحافظة المختلفة وذلك دعمًا لهم ومراعاة للبعد الاجتماعي ولإيجاد مصدر دخل ثابت لهذه الأسر وتمكينها من الاعتماد على نفسها ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع، مضيفًا أن ما تقوم به جمعية الأورمان هو نوع من أنواع التكافل والتعاون بين كافة فئات المجتمع خاصة غير القادرين، وأنه قد جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة.



وأضاف شعبان أن الأورمان تستهدف الوصول بالمساعدات والمشروعات متناهية الصغر إلى المستفيدين في أقاصى قرى ونجوع مراكز المحافظة، وأن جميع خدمات الأورمان تقدم إلى المستحقين بالمجان تمامًا دون أن يتكلف المستفيد أى مبالغ على الإطلاق.



جدير بالذكر أن الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة أسيوط تقوم بتنظيم قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للأطفال غير القادرين وتقديم الأطراف الصناعية وزواج اليتيمات وإقامة معارض الملابس المجانية.

