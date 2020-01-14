استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء.. الدولار بـ 15.97 جنيه.. الريال السعودى بـ 4.25 جنيه.. والذهب عيار 21 يستقر عند 685 جنيها للجرام

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

الدولار بـ 15.97 جنيه

الاسترلينى بـ20.76 جنيه

اليورو بـ17.79 جنيه

الريال السعودى بـ4.25 جنيه

الدرهم الإماراتي بـ4.38 جنيه

الذهب عيار 21 يستقر عند 685 جنيها لـ الجرام

سعر الدولار والعملات الأجنبية

استقرت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، الثلاثاء 14 يناير 2020، استقرارا أمام الجنيه وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك الأهلي المصري.وفيما يلي نستعرض سعر الدولار، اليوم الثلاثاء 14 يناير 2020، وأسعار العملات الأجنبية:سعر الدولار الأمريكيسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، الثلاثاء، شراءً 15.87 جنيه، وبيعا 15.97 جنيه.سعر اليورو​بينما سجل سعر اليورو​ اليوم، الثلاثاء، شراءً 17.66 جنيه، وبيعا 17.79 جنيه بمستهل التعاملات.سعر الجنيه الاسترليني​أما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم، الثلاثاء، فقد سجل شراءً 20.61 جنيه، وبيعا 20.76 جنيه.الفرنك السويسري​وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم، الثلاثاء، شراءً 16.33 جنيه، وبيعا 16.46 جنيه.سعر الـ 100 الين اليابانىأما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، الثلاثاء، فقد سجل شراءً 14.40 جنيه، وبيعا 14.52 جنيه.سعر اليوان الصينىسجل اليوان الصينى اليوم، الثلاثاء، شراءً 2.30جنيه، وبيعا 2.32 جنيه.كما استقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه، وسجل الريـال السعودي اليوم، الثلاثاء، نحو 4.21 جنيه للشراء و4.25 جنيه للبيع.وسجل الدينار الكويتي، اليوم، الثلاثاء، نحو 52.04 جنيه للشراء و52.65 جنيه للبيع.وسجل الدرهم الإماراتي، اليوم، الثلاثاء، نحو 4.31 جنيه للشراء و4.34جنيه للبيع.وسجل سعر الريـال العماني، اليوم، الثلاثاء، نحو 41.02جنيه للشراء و 41.48 جنيه للبيع.ويتحدد سعر صرف العملات العربية والدولار في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف منذ ثلاث سنواتعلى جانب آخر، استقرت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء 14-1-2020، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق 685 جنيهًا، وذلك وفقا لموقع "إيجيبت جولد برايس توداي" المتخصص.ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم، الثلاثاء، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.سعر جرام الذهب عيار 21سجلت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 14 يناير 2020، عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 685 جنيهًا للجرام من دون مصنعية، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 سجل 783 جنيهًا.سعر جرام الذهب عيار 18وبلغ سعر جرام الذهب اليوم، الثلاثاء، عيار 18، حوالى 578 جنيهًا، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 457 جنيها.السعر العالمي للذهببينما سجل السعر العالمى للذهب حوالى 24347 جنيها للأوقية.الجنيه الذهبأما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 5480 جنيها.أسعار الذهب بالمصنعيةتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لأسعار الذهب بصفة مستمرة.