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بين الناس

"مياه الشرب" تستجيب لـ أهالي حدائق حلوان بعد 10 ساعات من الانقطاع يوميا

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 02:36 م
صدى البلد
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منار نور
ردا على ما نشره موقع صدى البلد من استغاثة أهالي منطقة وادي حوف التابع لحي حدائق حلوان من قبل ، من أزمة انقطاع المياه، وعدم استمرار ضخها على مدار اليوم تلقى الموقع ردا من شركة مياه الشرب بالقاهرة.

وجاء فى بيان شركة مياة الشرب بالقاهرة : " ردا على ما تم نشره على موقعكم الموقر تحت عنوان (10 ساعات يوميا.. سكان شارع 19 في وادي حوف يشكون انقطاع المياه نفيد علم سيادتكم بانه كان يوجد كسر فى خط المياه الرئيسى المغذى لمنطقة وادى حوف أول أمس وتم الإصلاح وفتح المياه فى نفس اليوم والمياه بحالة جيده بالمنطقة وبالمتابعة مع الشاكى أكد تمام عودة المياه .

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360 .
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