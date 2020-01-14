"مياه الشرب" تستجيب لـ أهالي حدائق حلوان بعد 10 ساعات من الانقطاع يوميا

ردا على ما نشره موقع صدى البلد من استغاثة أهالي منطقة وادي حوف التابع لحي حدائق حلوان من قبل ، من أزمة انقطاع المياه، وعدم استمرار ضخها على مدار اليوم تلقى الموقع ردا من شركة مياه الشرب بالقاهرة.





وجاء فى بيان شركة مياة الشرب بالقاهرة : " ردا على ما تم نشره على موقعكم الموقر تحت عنوان (10 ساعات يوميا.. سكان شارع 19 في وادي حوف يشكون انقطاع المياه نفيد علم سيادتكم بانه كان يوجد كسر فى خط المياه الرئيسى المغذى لمنطقة وادى حوف أول أمس وتم الإصلاح وفتح المياه فى نفس اليوم والمياه بحالة جيده بالمنطقة وبالمتابعة مع الشاكى أكد تمام عودة المياه .



