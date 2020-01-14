ماذا تعرف عن كتيبة 585 الإسرائيلية بين غزة وسيناء؟

تواصل كتيبة الاستطلاع الصحراوية (585) في الجيش الإسرائيلي مهامها على طول الحدود الجنوبية مع قطاع غزة وسيناء.



وقال قائد الكتيبة المقدم نادر عيادة في مقابلة مع صحيفة "جيروزاليم بوست"، إن كتيبته متواجدة من أجل توفير الأمن ولحماية كل إسرائيلي.



وأوضح أن الكتيبة تحمي مناطق جنوب "إسرائيل"، وتتواجد قوات منها على قمة مركز مراقبة يطل على شبه جزيرة سيناء المصرية.



وذكر أن قواته تحمي مجلس "أشكول" الإقليمي من عمليات التسلل من قطاع غزة وغيرها من التهديدات الأخرى، مضيفًا أن هذه الكتيبة جزء أساسي من القيادة الجنوبية.



وأشار إلى أن هناك ما يقارب 1500 جندي من مناطق النقب يخدمون حاليًا في الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك إرسال قوات بدوية إلى المدن لتشجيع الشباب على التجنيد.



ولفت إلى وجود جنود تخلوا عن عائلاتهم، للخدمة في الجيش الإسرائيلي، مرجحًا أن يعملوا كضباط صف، ويصبحون ضباطًا بارزين بعد انتهاء خدمتهم.



وقالت مسئولة التعليم بالكتيبة الملازم "جيل كاتس" إن هناك العديد من البرامج المتاحة للجنود في الكتيبة، وأن أفرادها يقومون برحلات إلى جميع أنحاء البلاد مرة كل شهر، بما في ذلك القدس والبحر الميت.