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فن

يلا نرقص ونغني سوا.. حكيم يدشن حسابا جديدا على تطبيق تيك توك

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 01:02 م
حكيم
حكيم
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شيرى نبيل
دشن النجم حكيم حسابا جديدا عبر تطبيق "تيك توك" لمشاركة جمهوره يومياته.

ونشر حكيم صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، حسابه على تيك توك، وعلق عليه قائلا: "تابعونى على تيك توك علشان نرقص ونغني سوا".

وبدأ حكيم فى نشر مجموعة من الفيديوهات عبر الحساب، لأغانيه وبعض كواليس حفلاته، وغيرها من الفيديوهات التى قام بتصويرها ونشرها، حيث سيقوم حكيم خلال الفترة المقبلة، بنشر مزيد من الفيديوهات التى تلاءم طبيعة التطبيق.

كان حكيم قد طرح أغنية جديدة يوم 7 يناير الجارى، وتحمل اسم "آه بحبه"، وهي من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع الموسيقى باسم منير، وميكس أحمد جودة على يوتيوب.
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