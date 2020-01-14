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رياضة

فالفيردي يغادر تدريبات برشلونة للمرة الأخيرة.. شاهد

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 12:55 م
فالفيردي مدرب برشلونة
فالفيردي مدرب برشلونة
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محمد السعيد
غادر إرنيستو فالفيردي، المدير الفني السابق لفريق برشلونة، المدينة الرياضية للنادي الكتالوني، منذ قليل، بعد إقالته من تدريب الفريق.

وكان برشلونة أعلن أمس، الاثنين، إقالة مدربه إرنيستو فالفيردي من تدريب الفريق، وتعيين كيكي سيتين خلفا له.

ورحل فالفيردي عن تدريب برشلونة، بعد الهجوم عليه مؤخرا، بسبب الخسارة أمام أتلتيكو مدريد، الخميس الماضي، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

يذكر أن فريق برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة بفارق الأهداف عن ريال مدريد، صاحب المركز الثاني.
فالفيردي يغادر تدريبات برشلونة للمرة الأخيرة.. شاهد
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