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محافظات

أسوان تحتفل بعيدها القومى الـ 49 بمشاركة فرق الفنون الشعبية.. فيديو وصور

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 02:48 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
وسط أجواء إحتفالية يسودها مشاعر البهجة والسرور أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إشارة البدء لإنطلاق فعاليات إحتفالات المحافظة بالعيد القومى الـ 49 والذى يواكب إنتهاء العمل لإنشاء مشروع السد العالى فى 15 يناير عام 1971 وذلك بإيقاده الشعلة أمام رمز الصداقة بالسد العالى .

ورافق المحافظ محافظو أسوان السابقين اللواء مصطفى السيد واللواء إسماعيل عطية واللواء مصطفى يسرى واللواء مجدى حجازى واللواء أحمد إبراهيم ، والمهندس صبرى عشماوى رئيس جمعية بناة السد العالى ، وأيضًا الوزير المفوض محمد حسن القنصل العام بالإنابة لجمهورية السودان الشقيق ، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية والبرلمانية والأمنية والجامعية والشعبية والشبابية والمرأة وذوى الإحتياجات الخاصة.

وقد شملت الإحتفالات بالعيد القومى فعاليات عديدة ستستمر على مدار شهر يناير الحالى من أبرزها إيقاد الشعلة أمام رمز الصداقة ، وتفقد المتحف المفتوح بمنطقة السد العالى ، بجانب إنطلاق كرنفال طابور العرض أمام مبنى المحافظة.



بحضور جماهيرى كبير مع استمتاع الأفواج السياحية بالعروض المقدمة وسط إطلاق البواخر السياحية لصفارات التحية والذى شارك فرقة الموسيقات العسكرية وفرقة موسيقات الشرطة ، بجانب تقديم عروضهم فى الميادين والشوارع الرئيسية .

فيما تضمن الكرنفال تقدم عربات رمسيس وحملة الأعلام من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والشباب والرياضة ، ثم إستعراض الطلائع من مراكز الشباب والأندية والمشاركين بمشروعات الشباب والرياضة ، كما شارك طلاب يمثلون الأنشطة المختلفة لمديرية التربية والتعليم أعقبه إستعراض عربات الإسعاف الحديثة ، بينما شاركت أيضًا العديد من الهيئات والشركات بعربات الزهور والمجسمات التى تعكس دورها ومهامها فى خدمة التنمية بالمحافظة .

وأختتم الكرنفال بقيام فرقتى الموسيقات العسكرية و موسيقات الشرطة بتقديم عروضهما بأنغام مجموعة من الأغانى وطنية والحماسية ، وعقب ذلك شهدت الساحة الأمامية للمحافظة تنظيم الحفل الفنى من إعداد فرع ثقافة أسوان بالهيئة العامة لقصور الثقافة والذى شمل عرض أوبرا عرب من أداء فرع ثقافة الإسكندرية ، علاوة على مشاركة ذوى الهمم الخاصة بقرات فنية مميزة بأغانى وطنية وتراثية لطلاب مدارس الأمل للصم والفكرية بأسوان وإدفو .
أسوان تحتفل بعيدها القومى الـ 49 بمشاركة فرق الفنون الشعبية.. فيديو وصور
أسوان تحتفل بعيدها القومى الـ 49 بمشاركة فرق الفنون الشعبية.. فيديو وصور
أسوان تحتفل بعيدها القومى الـ 49 بمشاركة فرق الفنون الشعبية.. فيديو وصور
أسوان تحتفل بعيدها القومى الـ 49 بمشاركة فرق الفنون الشعبية.. فيديو وصور
أسوان تحتفل بعيدها القومى الـ 49 بمشاركة فرق الفنون الشعبية.. فيديو وصور
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