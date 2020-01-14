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أخبار البلد

عزفنا عن الزراعة.. أمين الفلاحين يطالب الحكومة برفع سعر توريد القصب

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 06:41 م
سعر توريد القصب
سعر توريد القصب
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شيماء مجدي
طالب الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين النوبي ابواللوز، أمين لجنة الفلاحين لحزب الغد على مستوي الجمهورية، حكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،برفع سعر توريد طن القصب من 720جنيها إلى 1000جنيه، حيث انه لم تتم زيادة سعر الطن منذ العام قبل الماضي.

ولفت إلي أنه لابد من تقديم كل الدعم للفلاح المصري في ظل انخفاض الأسعار العالمية وارتفاع أسعار المستلزمات.

وقال الامين العام للفلاحين، وأمين لجنة الفلاحين بحزب الغد في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إن محصول القصب محصول إستراتيجي في مصر مثل محصول القمح تماما ويعمل في مجال زراعته وإنتاجه ٨ ملايين فلاح ومزارع .

وأشار إلي أن إنتاجية الفدان ٤٠ طنًا ويتم التوريد بسعر ٧٢٠ جنيهًا بما يعني وجود خسارة للمزارع حوالي ألف جنيه في الفدان بسبب ارتفاع أسعار السماد التي خربت بيت المزارع ، رغم أن المصانع تستخرج أكثر من منتج من قصب السكر إلا أنها لا تحاسب المزارع سوى على السكر فقط، لذلك لابد من إعادة النظر في سعر توريد قصب السكر لأنه لو باع الفلاح الفدان بـ ٩٠٠ ألف جنيه ووضع الفلوس دي في البنك هيكون أكثر فائدة له، وبالتالي هنستورد كل أكلنا من الخارج.

وحذر الأمين العام للفلاحين، من ترك الفلاحين زراعة قصب السكر وعزوفهم عن زراعة هذا المحصول حال استمرار الضغوط عليهم، مطالبا بتشكيل هيئة عليا للمحاصيل الاستراتيجية ويندرج تحتها القصب، لاسيما أن المزارع لا يستطيع تحمل التقلبات السعرية في التكاليف،وتابع: الكل عشمان في الوزير بتحريك أسعار توريد محصول قصب السكر".
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