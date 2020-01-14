طارق قنديل: تيسيرات جديدة لراغبي الاشتراك بالأهلي

وشدد قنديل على أن قيمة العضوية العامة إذا ما تم النظر إليها بشكل عملي لها امتيازات عديدة مقارنة بالأندية الأخرى، خاصة أن المشترك في عضوية النادي يكون عضوًا في جميع الفروع الحالية، بعد أن أصبح هناك شبكة فروع تربط القاهرة الكبرى، وهو ما يعد ميزة أخرى.





وكشف قنديل عن بعض المشروعات الأخرى بمقر الجزيرة، مثل تشطيب الدور الثاني في مدرج ملعب التتش، لاستغلاله للألعاب الأخرى بخلاف كرة القدم، إلى جانب القيام بدراسات من أجل استغلال المدرج القديم بالشكل الأمثل.





وبالنسبة لفرع مدينة نصر قال قنديل: «تم افتتاح منطقة (الفوود كورت)، التي تضم مجموعة كبيرة من المطاعم ومنافذ الخدمات، إلى جانب تطوير المنطقة الترفيهية وحمامات السباحة الملحقة بها والبوابات الرئيسية لتسهيل عمليات الدخول والخروج، وتطوير العيادة الطبية ومسجد النادي بالشكل الأمثل؛ بهدف تقديم أفضل الخدمات لعضو الأهلي».





وبالنسبة لفرع زايد أكد قنديل أنه تم تشغيل صالة الباليه وتعليم الموسيقى، بجانب تشغيل مكتبة الفرع وتطويرها وزيادة عدد الكتب والعناوين فيها لخدمة الأعضاء وأسرهم، وإضافة أنشطة جديدة إليها ومن بينها الرسم ودورات تعليم اللغة الإنجليزية للأطفال.





كشف طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، كل التفاصيل الخاصة بالزيادة المقررة على قيمة عضوية النادي، سواء العامة أو عضوية الأفرع، التي سيتم تطبيقها وتفعيلها ابتداء من أول أبريل المقبل، وتحدث عن الامتيازات التي يحصل عليها من يرغب في الاشتراك في عضوية الأهلي، خلال الفترة التي تمتد إلى 31 مارس المقبل.وقال قنديل إن قرار العمل بالأسعار الحالية لعضوية النادي ينتهي بنهاية مارس المقبل، وفقًا للتوصية التي قدمها مجلس الإدارة للجمعية العمومية في اجتماعها الأخير.وأضاف قنديل أن قيمة العضوية العامة من أول أبريل سوف تزيد من 500 ألف جنيه إلى 750 ألف جنيه، وعضوية فرع الشيخ زايد من 175 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه، وعضوية فرع القاهرة الجديدة من 200 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه.وأوضح عضو مجلس الإدارة أن هناك الكثير من التيسيرات التي قدمها النادي لمن يرغب في الاشتراك خلال هذه الفترة وقبل أول أبريل المقبل، أهمها أن يدفع من يرغب في الاشتراك قيمة العضوية نقدًا، أو يدفع 50% من قيمة العضوية، وتقسيط المبلغ المتبقي على 4 سنوات.وأضاف: «هناك فرصة أخرى طبقًا للائحة تمكن العضو بعد انتهاء فترة التقسيط أن يقوم بتحويل عضوية الفرع إلى العضوية العامة، على أن يتم تقسيط باقي المبلغ (الفارق بين قيمة العضويتين) على 4 سنوات أخرى».وتحدث عضو مجلس إدارة النادي عن بعض الإنجازات التي تم الانتهاء منها في فرع الجزيرة، قائلًا: «تم الانتهاء من تجديد الأسوار وإنشاء صالة الكاراتيه في النادي، وتجديد غرف الناشئين لكل الألعاب، والانتهاء من مدرج غرف ملابس الفريق الأول لكرة القدم، الذي يشتمل على صالة جيمانيزيوم ومغطس وعلاج طبيعي، وإنشائه بالشكل الذي يتواكب مع الأندية الكبرى عالميًّا، وتجديد التكييفات بصالة الأمير عبدالله الفيصل، بالإضافة إلى تغيير أرضيات الصالة طبقًا للمواصفات المعتمدة من الاتحاد الدولي».مضيفا: «حظيت الحديقة الرئيسية باهتمام كبير بعد إضافة 500 مقعد إليها، مع تجديد المقاعد وصيانة ودهانات المقاعد، بجانب أعمال التطوير التي تمت في الحديقة الترفيهية الجديدة بتركيب شاشة عملاقة بها، وإضافة 1000 كرسي و250 طاولة، لاستيعاب أكبر عدد من الأعضاء، بالإضافة إلى التعاقد مع ثلاثة من أكبر البنوك الوطنية لإقامة فروع لها بالفرع».واختتم قنديل حديثه بالتأكيد أن مدارس الألعاب الرياضية والأكاديميات الخاصة بالنادي تقوم بإعداد النشء بطرق علمية مدروسة، هدفها في المقام الأول إعداد رياضيين قادرين على رفع راية النادي الأهلي والمنتخبات الوطنية في المحافل الدولية.