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رياضة

نادي بلجيكي يقترب من ضم هداف الأهلي وبيراميدز

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 02:31 م
مبينزا
مبينزا
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القسم الرياضى
أكدت بعض التقارير التونسية أن مهاجم فريق الملعب التونسي، الكونغولي جي مبينزا، صار قريبا من الانضمام إلى سيركل بروج البلجيكي.

وأشارت إذاعة نسمة، إلى توصل "هيئة الملعب التونسي إلى اتفاق رسمي مع إدارة سيركل بروج البلجيكي يقتضي بتحول المهاجم جي مبينزا مقابل 450 ألف يورو".

وارتبط اسم مبينزا مؤخرا بفريقي الأهلي وبيراميدز.

وأضاف التقرير أن الملعب التونسي سيحصل على نسبة 10 بالمائة من صفقة انتقال مبينزا من صفوف سيركل بروج إلى أي فريق آخر، هذا وسيواصل المهاجم الكونغولي رفقة زملاء العكرمي إلى 30 يونيو القادم على سبيل الإعارة".

وكان وكيل اللاعب قد صرح من قبل بأن اللاعب لديه عرضين من مصر وآخر أمريكي.
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