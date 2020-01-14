مباحث القاهرة تعيد شابا اختطفه ٥ أشخاص بسبب خلافات مالية

نجح رجال مباحث القاهرة فى تحرير مختطف وضبط ثلاثة من مرتكبى الواقعة.





تبلغ للمقدم محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة من تاجر قطع غيار سيارات، قرر بقيامه بإرسال شقيقه لمقابلة أحد الأشخاص "محدد" لإستلام مبلغ (40 ألف جنيه) منه وتوصيله لصديق المُبلغ، وعقب ذلك تلقى إتصال هاتفى من ذات الشخص الذى أرسل إليه شقيقه من رقم "محدد" وأخبره خلاله بإختطاف شقيقه المذكور وطلب منه مبلغ مالى (مليون جنيه) وبمساومته تم تخفيض المبلغ المالى إلى (360 ألف جنيه) نظير إطلاق سراح شقيقه.





بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وبإعادة مناقشة المُبلغ وتضييق الخناق عليه قرر بوجود خلافات مالية بين صديقه "جارى تحديده وضبطه" وبين المشكو فى حقه المذكور حول تجارة المواد المخدرة فقام الأخير بإستدراج المجنى عليه وإختطافه لإجبار صديق المُبلغ على سداد المبلغ المالى .





بتكثيف التحريات التى اشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") تم إستهداف المتهمين بعدة مأموريات وبتضييق الخناق عليهم قاموا بإطلاق سراح المجنى عليه بمنطقة الخصوص بالقليوبية، وبتكثيف الجهود تم ضبط 3 من المتهمين.





و إعترفوا بإرتكاب الواقعة بتحريض من المتهم الرئيسى، وأضافوا أنهم قاموا بإحتجاز المجنى عليه ونقله بين ثلاثة من منازل المتهمين، ثم قاموا بإطلاق سراحه عقب علمهم بافتضاح أمرهم.



