شاهد .. الجيشان الثانى والثالث الميدانيين ينفذان أنشطة قتالية بمشاركة القوات الجوية والبحرية

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع فيديو جديدا للقوات المسلحة؛ أثناء تنفيذ عناصر من الجيشين الثانى والثالث الميدانيين والمنطقتين المركزية والجنوبية عددًا من الأنشطة القتالية بالتعاون مع جميع الأفرع الرئيسية وأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة.



بدأت الأنشطة التدريبية برفع حالات الاستعداد القتالى والاصطفاف والتفتيش للعناصر المشاركة، تلاها تنفيذ عناصر الجيش الثانى الميدانى عددا من المداهمات للبؤر والأوكار الإرهابية بمناطق شمال سيناء، وكذلك تكثيف إجراءات التأمين على الأنفاق والمعابر والمعديات، مع اتخاذ إجراءات التأمين على طول المجرى الملاحى لقناة السويس وساحل البحر المتوسط بالتعاون مع القوات الجوية والبحرية.



كما قامت عناصر الجيش الثالث الميدانى بتنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية ومداهمة البؤر الإرهابية بمناطق وسط سيناء، مع الاستمرار فى تأمين المجرى الملاحى لقناة السويس ونفق الشهيد أحمد حمدى وتأمين سواحل خليج السويس وخليج العقبة بالتعاون مع القوات الجوية والبحرية وتأمين الأهداف الحيوية والمقاصد السياحية بوسط وجنوب سيناء.



وفى إطار خطة الفتح الإستراتيجي لوحدات المنطقة المركزية العسكرية بالتعاون مع هيئات وإدارات القوات المسلحة، قامت عناصر من المنطقة المركزية العسكرية برفع درجات الاستعداد القتالى تضمنت اصطفافا للقوات المشاركة، وتنفيذ إجراءت التحميل والفتح الإستراتيجى لمعاونة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.



كما نفذت إحدى وحدات المنطقة المركزية مشروعا تكتيكيا بجنود مع الرماية بالذخيرة الحية أظهر مدى ما تتمتع به وحدات المنطقة المركزية العسكرية من كفاءة تدريبية عالية.



كما قامت عناصر المنطقة الجنوبية العسكرية برفع درجات الاستعداد وتنفيذ مشروع تكتيكى مع الرماية بالذخيرة الحية مع تأمين الحدود الجنوبية مع دولة السودان ودولة ليبيا وتنفيذ العديد من الأنشطة داخل نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية.



ونفذت عناصر من الدفاع الجوى العديد من الرمايات لمعاونة أعمال القوات على جميع الاتجاهات.



تأتى المناورة "قادر 2020" فى ظل ما وصلت إليه تشكيلات ووحدات القوات المسلحة من روح قتالية ومعنوية عالية وقدرة عالية على تنفيذ جميع المهام التى توكل إليها.

