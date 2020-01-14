تمرد عسكري داخل المخابرات السودانية.. وإطلاق نار في الخرطوم

ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل، أن سمع دوي إطلاق نار في العاصمة الخرطوم.





من جانبه، قال العميد الركن عامر محمد الحسن، المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني، إن القوات المسلحة ترفض السلوك الذي قامت به قوى تابعة لجهاز المخابرات العامة، اليوم الثلاثاء، بعد احتجاجها على ضعف استحقاقاتها المالية.





ووصف المتحدث، ما حدث الثلاثاء، بـ"الفوضى التي تتطلب الحسم الفوري". وكشف الحسن في تصريح خاص لـ"سكاي نيوز عربية"، تحرك اللجنة الأمنية بولاية الخرطوم لحسم الفوضى، وأضاف قائلا: "كل الخيارات مفتوحة للسيطرة على الموقف".





وكانت مجموعة من عناصر جهاز المخابرات السوداني قد أطلقت النار في الهواء بالخرطوم، احتجاجا على إجراءات إدارية ومالية.





وأشار بيان صدر عن جهاز المخابرات العامة السوداني إلى أن "مجموعة من منسوبي هيئة العمليات اعترضت على إجراءات هيكلة الجهاز وقيمة المكافأة المالية وفوائد ما بعد الخدمة".



