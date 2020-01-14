AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تمرد عسكري داخل المخابرات السودانية.. وإطلاق نار في الخرطوم

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 04:10 م
كباشي
كباشي
Advertisements
وكالات
ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل، أن سمع دوي إطلاق نار في العاصمة الخرطوم. 

من جانبه، قال العميد الركن عامر محمد الحسن، المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني، إن القوات المسلحة ترفض السلوك الذي قامت به قوى تابعة لجهاز المخابرات العامة، اليوم الثلاثاء، بعد احتجاجها على ضعف استحقاقاتها المالية. 

ووصف المتحدث، ما حدث الثلاثاء، بـ"الفوضى التي تتطلب الحسم الفوري". وكشف الحسن في تصريح خاص لـ"سكاي نيوز عربية"، تحرك اللجنة الأمنية بولاية الخرطوم لحسم الفوضى، وأضاف قائلا: "كل الخيارات مفتوحة للسيطرة على الموقف". 

وكانت مجموعة من عناصر جهاز المخابرات السوداني قد أطلقت النار في الهواء بالخرطوم، احتجاجا على إجراءات إدارية ومالية.

وأشار بيان صدر عن جهاز المخابرات العامة السوداني إلى أن "مجموعة من منسوبي هيئة العمليات اعترضت على إجراءات هيكلة الجهاز وقيمة المكافأة المالية وفوائد ما بعد الخدمة".

قال عضو المجلس السيادي الفريق ركن شمس الدين كباشي أن ما يجري من قبل المحتجين بهيئة جهاز المخابرات العامة يصنف تمرد عسكري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حمدوك في واشنطن ساعيا لرفع اسم السودان من قوائم الإرهاب الأمريكية

حمدوك: قضية واحدة متبقية من 7 شروط أمريكية طُرحت لرفع العقوبات عن السودان

أبو الغيط يتلقى تقريرا حول مشاركة الجامعة العربية في اجتماع أصدقاء السودان بالخرطوم

أبو الغيط يتلقى تقريرا حول مشاركة الجامعة العربية في اجتماع أصدقاء السودان بالخرطوم

السيسي وترامب اتفقا على إنهاء الصراع الليبي.. شلل في الخرطوم بعد إغلاق الجيش للطرق.. وحملة اعتقالات في إيران تحاصر الاحتجاجات.. أبرز ما قالت الصحف السعودية

وزير المالية السوداني يلتقي سفراء دول الاتحاد الأوروبي بالخرطوم

ترشيحاتنا

مقتل 14 شخصا من مرتزقة أردوغان في ليبيا

اتفاقية جديدة بين إسرائيل وقبرص واليونان.. تعرف عليها

قلب الموازين.. صدى البلد يحاور شقيق قتيل فيلا نانسي عجرم

جورج سيدهم.. كيف سرق العجوز الضاحك الأضواء بـ صورة واحدة

أحدث ظهور لـ حسام حسن مع ابنتيه زينة ويارا.. شاهد

ترتدي حجابا والسيجارة في فمها.. فنانة سعودية شهيرة تثير موجة غضب في المملكة.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترتدي حجابا والسيجارة في فمها.. فنانة سعودية شهيرة تثير موجة غضب في المملكة.. تفاصيل

معركة التغريدات.. شاهد ترامب يثير الجدل على تويتر بصورتين

فيديو حصد ملايين المشاهدات.. يوتيوبر كوري شهير يعلن إسلامه.. شاهد لحظة نطقه بالشهادتين