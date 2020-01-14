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محافظات

مستشفى العريش ينجح في إجراء جراحة نادرة في صدر مريضة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 05:27 م
عملية جراحية
عملية جراحية
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احمد صالح
أجرت مستشفى العريش العام بشمال سيناء، عملية جراحية ناجحة فريدة من نوعها، وهي عملية استكشاف الصدر بالمنظار الجراحي المتقدم.

وقال الدكتور أحمد منصور مدير المستشفى إن كانت المريضة حضرت إلى المستشفى تعاني من ألم بالصدر وضيق في التنفس وارتفاع بدرجة الحرارة وتدهور في نسبة السكر بالدم .

وبالكشف الطبي وعمل الفحوصات الطبية اللازمة تبين وجود التهاب رئوي مع وجود مياه مسببة ضغط على الرئة.

وكانت فرصتها الوحيدة التدخل الجراحي أما عن طريق المنظار أو شق الصدر، حيث تم التدخل السريع من أطباء بروتوكول جامعة الزقازيق جراحة القلب والصدر وأطباء مستشفى العريش العام.

والمريضة الآن، بحالة صحية جيدة ومستقرة، وتضمن لفريق الطبي تحت قيادة الدكتور عصام سعد استشاري جراحة القلب والصدر بجامعة الزقازيق والدكتور محمد سامي مدرس مساعد جراحة القلب والصدر جامعة الزقازيق ومدرس التخدير الدكتور محمد عرابي جامعة المنصورة بمساعدة الفريق الطبي بقسم العمليات بمستشفى العريش العام.
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