مستشفى العريش ينجح في إجراء جراحة نادرة في صدر مريضة

أجرت مستشفى العريش العام بشمال سيناء، عملية جراحية ناجحة فريدة من نوعها، وهي عملية استكشاف الصدر بالمنظار الجراحي المتقدم.





وقال الدكتور أحمد منصور مدير المستشفى إن كانت المريضة حضرت إلى المستشفى تعاني من ألم بالصدر وضيق في التنفس وارتفاع بدرجة الحرارة وتدهور في نسبة السكر بالدم .





وبالكشف الطبي وعمل الفحوصات الطبية اللازمة تبين وجود التهاب رئوي مع وجود مياه مسببة ضغط على الرئة.





وكانت فرصتها الوحيدة التدخل الجراحي أما عن طريق المنظار أو شق الصدر، حيث تم التدخل السريع من أطباء بروتوكول جامعة الزقازيق جراحة القلب والصدر وأطباء مستشفى العريش العام.



