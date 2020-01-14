خلال لقاء المواطنين.. توفير جهاز تعويضى وأكشاك في البحيرة

تواصل الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة البحيرة الالتقاء بالمواطنين للتعرف على مشاكلهم الخدمية والعمل على وضع حلول ومقترحات مناسبة لها .



وأكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على حرصه الدائم على الالتقاء بالمواطنين سواء بالديوان العام أو من خلال جولاته الميدانية للوقوف علي كافة احتياجاتهم التي تمس حياتهم اليومية في شتي القطاعات الخدمية والعمل علي إيجاد حلول فورية وسريعة لها بالإضافة الى قيام رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بتفعيل تلك اللقاءات الدورية بنطاق المراكز والمديريات لتلبية مطالبهم وتقديم خدمة لائقة لهم على أرض الواقع وتحسين كافة الخدمات المقدمة لهم لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.



وفى إطار التواصل مع المواطنين التقى المحافظ اليوم الثلاثاء ب ٤٠ مواطن ممن لديهم مطالب واحتياجات، وذلك بالقاعة الكبرى بالديوان العام بحضور المهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة، ومسئولي الصحة والتضامن الاجتماعي والتنظيم والإدارة والمرور والقوى العاملة والرى والمواقف والنقل والتأمينات الاجتماعية ومرفق الاسعاف ومديري خدمة المواطنين والشئون القانونية والرقابة والمتابعة ومنسق صندوق دعم الدواء بالديوان العام .



قام كل مواطن بعرض مشاكله ومطالبه وتم التنسيق مع الجهات المسؤولة المعنية لإيجاد حلول سريعة عاجلة لتلك الاحتياجات والمطالب التي تمثلت فى 11 طلب مساعدات مالية تم الموافقة عليها وكذا توفير 9 فرص عمل عن طريق القوى العاملة وتوفير سيارة الاسعاف بالمجان لحالتين وصرف مساعدة مالية لأحدهما و3 معاش شهرى مع توفير مساعدة مالية لاحدى تلك الحالات.



وتمت الموافقة على توفير كرسى متحرك وسماعة اذن لحالتين مع تقديم مساعدة ماليه لهما واجراء جلسات علاج طبيعى بالمجان بالإضافة إلى توفير جهاز تعويضى وتجديد ترخيص سيارة و 3 أكشاك وتم تكليف مشروع النقل الداخلى بعمل كارنيه مجاني لعدد 9 حالات مع تكليف القوى العاملة بتوفير فرصة عمل لأحدهم.



