حريق هائل يلتهم مجمعا للمواد الكهربائية بحي العزيزية في مكة المكرمة .. صور

تواصل فرق الدفاع المدني السعودي في محافظة جدة جهودها للسيطرة على حريق في مجمع لبيع المواد الكهربائية بحي العزيزية بمكة المكرمة.



وقال ‏الناطق باسم الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، إن «عمليات ٩١١ تلقت بلاغا في تمام الساعة الثالثة عصرا باندلاع حريق في عدد من المحال بمجمع مخصص لبيع المواد الكهربائية بحي العزيزية».



‏وأضاف: جرى تحريك على الفور الفرق اللازمة والمعدات المساندة لموقع الحادث، وتم حصر الحريق في منطقة الاشتعال ومنعه من الانتقال لمواقع أخرى



وأشار القرني إلى أن الفرق لا زالت تعمل على إخماد الحريق.