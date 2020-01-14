بنك التنمية الصناعية: شاركنا في تمويل 1000 مصنع بقيمة 7.5 مليار جنيه

أكد ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية، أن البنك خلال العام الماضي اطلق مبادرة لتمويل 1000 مصنع صغير ومتوسط بتمويل قدره 7.5 مليار جنيه، وهو ما وفر 20 ألف فرصة عمل علي مستوي القطاعات الصناعية المختلفة.
أضاف " فهمي" خلال عرضه لمؤشرات الأداء المالي للبنك خلال العام المالي الماضي، أن تلك المبادرة بشروط مُيسّرة بعائد ميسر 5% وفقا لمبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع شركة ضمان المخاطر الائتمانية لتوفير الضمانة لتلك المشروعات .
ذكر أن عملاء النشاط الصناعي هم المستفيدون من تلك المبادرة مثل عُملاء مدينة الجلود بالروبيكي وصنّاع الأثاث بمدينة الأثاث الجديدة بدمياط وعُملاء "مصنعك جاهز" بالتراخيص وفقًا والاتفاقية المُبرمة مع هيئة التنمية الصناعية وعُملاء المنطقة الصناعية ببورسعيد ومدينة مرغم بالإسكندرية ومحافظات الصعيد.
وأوضح أن البنك نجح في تطوير البنية التحتية ونظام التشغيل ، واستحداث تطبيقات وبرامج لإطلاق المنتجات الإلكترونية الجديدة مثل الإنترنت البنكي ، والموبايل البنكي ، والمحفظة الإلكترونية ، وسيتم خلال الفترة القادمة نشر نحو 42 ألة صرف آلى لتغطى محافظات الجمهورية .
وأشار إلي أن البنك شارك فى المبادرة القومية لمساندة المتعثرين مما ينعكس ايجابيا على الصناعة المحلية ومساندة الشركات المتعثرة للعودة الى العمل والمشاركة فى عدد من التمويلات المشتركة، بالإضافة لإستحداث مناطق ائتمانية مُتخصّصة في مجال التمويل الصغير تغطي كافة أنحاء الجمهورية للتواصل مع العُملاء وتقديم النصح والإرشاد لهم وسرعة البت في طلباتهم الائتمانية .
كما شارك البنك بمبادرة روّاد النيل الصناعية ورعاية مركز الأعمال لتصميم وتصنيع الإسطمبات بما لديه من خبرات كبيرة في مجال تمويل ودعم الأنشطة الصناعية بالتنسيق مع جميع الشركاء المعنيين في المنظومة الاقتصادية لدعم المُنتج المُحلي وزيادة قدراته التنافسية .
أضاف " فهمي" خلال عرضه لمؤشرات الأداء المالي للبنك خلال العام المالي الماضي، أن تلك المبادرة بشروط مُيسّرة بعائد ميسر 5% وفقا لمبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع شركة ضمان المخاطر الائتمانية لتوفير الضمانة لتلك المشروعات .
ذكر أن عملاء النشاط الصناعي هم المستفيدون من تلك المبادرة مثل عُملاء مدينة الجلود بالروبيكي وصنّاع الأثاث بمدينة الأثاث الجديدة بدمياط وعُملاء "مصنعك جاهز" بالتراخيص وفقًا والاتفاقية المُبرمة مع هيئة التنمية الصناعية وعُملاء المنطقة الصناعية ببورسعيد ومدينة مرغم بالإسكندرية ومحافظات الصعيد.
وأوضح أن البنك نجح في تطوير البنية التحتية ونظام التشغيل ، واستحداث تطبيقات وبرامج لإطلاق المنتجات الإلكترونية الجديدة مثل الإنترنت البنكي ، والموبايل البنكي ، والمحفظة الإلكترونية ، وسيتم خلال الفترة القادمة نشر نحو 42 ألة صرف آلى لتغطى محافظات الجمهورية .
وأشار إلي أن البنك شارك فى المبادرة القومية لمساندة المتعثرين مما ينعكس ايجابيا على الصناعة المحلية ومساندة الشركات المتعثرة للعودة الى العمل والمشاركة فى عدد من التمويلات المشتركة، بالإضافة لإستحداث مناطق ائتمانية مُتخصّصة في مجال التمويل الصغير تغطي كافة أنحاء الجمهورية للتواصل مع العُملاء وتقديم النصح والإرشاد لهم وسرعة البت في طلباتهم الائتمانية .
كما شارك البنك بمبادرة روّاد النيل الصناعية ورعاية مركز الأعمال لتصميم وتصنيع الإسطمبات بما لديه من خبرات كبيرة في مجال تمويل ودعم الأنشطة الصناعية بالتنسيق مع جميع الشركاء المعنيين في المنظومة الاقتصادية لدعم المُنتج المُحلي وزيادة قدراته التنافسية .