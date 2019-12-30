بنك التنمية الصناعية يشارك بورشة تصميم الإسطمبات ضمن مبادرة رواد النيل

خلال منتدى استثمر في أفريقيا.. الحكومة توقع عددا من الاتفاقيات.. وتعلن عن ضخ استثمارات جديدة وإقامة مشروعات اقتصادية.. وتتفق على الشريحة الأولى لتمويل تجارة الصادرات والواردات