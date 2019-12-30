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اقتصاد

بنك التنمية الصناعية يشارك بورشة تصميم الإسطمبات ضمن مبادرة رواد النيل

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 06:22 م
محمد يحيى
خلال الورشة
خلال الورشة
شارك بنك التنمية الصناعية برئاسة ماجد فهمي؛ بفعاليات ورشة العمل بمركز الأعمال لتصنيع وتصميم الإسطمبات ضمن مبادرة البنك المركزي المصري لدعم ريادة الأعمال تحت عنوان " رواد النيل".

حضر حمدي عزام، نائب رئيس البنك فعاليات ورشة العمل التي يرعاها البنك ببيت التصميم ضمن مبادرة رواد النيل.

قال "عزام" في تصريحات له، إن البنك يدعم بقوة الشباب بهدف تنمية وتأهيل وزيادة قدرات الأعمال من الشباب ولزيادة الوعي بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الصناعات الوسيطة بما يسهم في توفير فرص استثمارية واختيار الأفكار الواعدة ورعايتها وتقديم الخدمات المصرفية بصورة أكبر ويكون همزة الوصل بين الشركات وروّاد الأعمال في المناطق الجُغرافية ذات الفُرص الاستثمارية الواعدة خاصّة في مجالات التصنيع بكل مجالاته مِمّا يزيد من فرص العمل للشباب ومُساندة روّاد الأعمال وتشجيع الشركات الناشئة.

ذكر "عزام" أن تلك الإجراءات تتفق مع إستراتيجية الدّولة لتحقيق التنمية المُستدامة وتشجيع الصناعة والاستثمار، من خلال تقديم كافة أشكال الدّعم من المنتجات والبرامج الائتمانية المتميزة التي تناسب كافة القطاعات داخل الاقتصاد المصري، باعتبارها أحد ركائز مبادرة رواد النيل التي يرعاها البنك المركزي المصري.

أشار إلي أن مشاركة بنك التنمية الصناعية في عدد من المشروعات الصناعية الهامة من بينها رعاية مركز الأعمال لتصميم وتصنيع الاسطمبات بما لديه من خبرات كبيرة في مجال تمويل ودعم الأنشطة الصناعية.

وكشف "عزام" عن استهداف البنك توفير مبلغ 4 مليارات جنيه جراء تقليص فاتورة استيراد الإسطمبات من الخارج وتعزيز دور المنتج المحلي بسواعد شبابية مصرية وبأقل تكلفة، ضمن اهتمامات الجهاز المصرفي بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
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