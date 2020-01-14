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رياضة

بهدف لـ"تريزيجيه".. كهرباء الإسماعيلية يفوز على بورتو .. شاهد

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 06:44 م
مصطفى يسري تريزيجيه
مصطفى يسري تريزيجيه
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القسم الرياضى
قاد مصطفى يسري تريزيجيه فريقه كهرباء الإسماعيلية لكرة القدم اليوم، فوزا غاليا على نادي بورتو متصدر دوري الدرجة الثالثة، ضمن الأسبوع الأول من الدور الثاني وذلك على ملعب الأخير في مدينة السويس.

وشهدت المباراة منذ بدايتها ضغط كبير من لاعبي كهرباء الإسماعيلية على نادي بورتو متصدر المجموعة، ونجحوا في إحراز الهدف في الدقيقة 35 من الشوط الثاني عن طريق مهاجمه مصطفى يسري تريزيجيه.

وسجل مصطفى يسري تريزيجيه هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 35 من الشوط الثاني، ليستقر بفريقه في المركز الثالث منفردا، بفارق 9 نقاط عن بورتو صاحب المركز الأول ، و4 نقاط عن بورفؤاد صاحب المركز الثاني.

وقد رفع تريزيجيه حصيلته من الأهداف مع كهرباء الإسماعيلية هذا الموسم إلى 8 أهداف 6 في الدوري وهدفين في بطولة كأس مصر.

وتضم قائمة الجهاز الفني كلا من أحمد سعيد مدير فنى، على جمعة مدرب، سامح أبوضيف مدرب حراس، سيد سيكا مدير نادى، احمد كمال مدير ادارى، وادارى احمد الصغير مسؤول عن الكورة سعد مجدى، ومدير ادارى إبراهيم تعيلب، والعلاج الطبيعي د حسام فكري ود محمد عثمان، ومحلل الأداء سعد عثمان. 
مصطفى يسري تريزيجيه مصطفى يسري تريزيجيه
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