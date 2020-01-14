بهدف لـ"تريزيجيه".. كهرباء الإسماعيلية يفوز على بورتو .. شاهد

قاد مصطفى يسري تريزيجيه فريقه كهرباء الإسماعيلية لكرة القدم اليوم، فوزا غاليا على نادي بورتو متصدر دوري الدرجة الثالثة، ضمن الأسبوع الأول من الدور الثاني وذلك على ملعب الأخير في مدينة السويس.





وشهدت المباراة منذ بدايتها ضغط كبير من لاعبي كهرباء الإسماعيلية على نادي بورتو متصدر المجموعة، ونجحوا في إحراز الهدف في الدقيقة 35 من الشوط الثاني عن طريق مهاجمه مصطفى يسري تريزيجيه.





وسجل مصطفى يسري تريزيجيه هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 35 من الشوط الثاني، ليستقر بفريقه في المركز الثالث منفردا، بفارق 9 نقاط عن بورتو صاحب المركز الأول ، و4 نقاط عن بورفؤاد صاحب المركز الثاني.





وقد رفع تريزيجيه حصيلته من الأهداف مع كهرباء الإسماعيلية هذا الموسم إلى 8 أهداف 6 في الدوري وهدفين في بطولة كأس مصر.



