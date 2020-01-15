لـ صحة أفضل .. طريقة زراعة الزنجبيل خطوة بـ خطوة

الزنجبيل من النباتات التى يمكنك زراعتها فى البيت بكل سهولة وتستفيدي منها فى كل شيء تحتاجيه، ولذلك نقدم لكم طريقة زراعة الزنجبيل وهى:-

1- ضعي الزنجبيل فى مياه دافئة لمدة يوم كى يصفي أى مواد ضارة فيه.

2- املأي قصرية الزرع بالطين.

3- ضعي الزنجبيل فى الطين وناحية البراعم لفوق وزودي عليه طينة لمسافة 6 سم.

4- ضعي الزرعة فى مكان دافئ.

5- رشي التربة كل فترة برشاش مياه كى تكون التربة رطبة.

6- بعد أسابيع قليلة ستجدى براعم كملي بنظام الري والرش الذى بدأته.

- الموقع: لكي تنجح زراعة الزنجبيل يجب عليكي اختيار مكان دافئ ورطب، ومحمي من الرياح القوية أو الهواء، كما يجب أن يتعرض المكان لضوء الشمس المباشر ما بين 2 و5 ساعات يوميا.

تعد التربة الطفلية الغنية بالمواد العضوية التربة المثالية لزراعة الزنجبيل، فهي لينة، وجيدة التصريف للماء مما يمنع تشبع الجذر، وللمزيد من الفائدة يمكن تغطية التربة بغطاء حيوي كثيف (مهاد) لتزويد التربة بالمغذيات، والسيطرة على نمو الأعشاب الضارة.





- السماد:-