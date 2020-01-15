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لـ صحة أفضل .. طريقة زراعة الزنجبيل خطوة بـ خطوة

الأربعاء 15/يناير/2020 - 03:29 ص
طريقة صناعة الزنجبيل
طريقة صناعة الزنجبيل
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نهى هجرس
الزنجبيل من النباتات التى يمكنك زراعتها فى البيت بكل سهولة وتستفيدي منها فى كل شيء تحتاجيه، ولذلك نقدم لكم طريقة زراعة الزنجبيل وهى:-

ووفقًا لموقع "gardeners path" إليكم أهم الخطوات لزراعة الزنجبيل.

1- ضعي الزنجبيل فى مياه دافئة لمدة يوم كى يصفي أى مواد ضارة فيه.
2- املأي قصرية الزرع بالطين.
3- ضعي الزنجبيل فى الطين وناحية البراعم لفوق وزودي عليه طينة لمسافة 6 سم.
4- ضعي الزرعة فى مكان دافئ.
5- رشي التربة كل فترة برشاش مياه كى تكون التربة رطبة.
6- بعد أسابيع قليلة ستجدى براعم كملي بنظام الري والرش الذى بدأته.


الجو المناسب لزراعة الزنجبيل:-
- الموقع: لكي تنجح زراعة الزنجبيل يجب عليكي اختيار مكان دافئ ورطب، ومحمي من الرياح القوية أو الهواء، كما يجب أن يتعرض المكان لضوء الشمس المباشر ما بين 2 و5 ساعات يوميا.

- التربة:
 تعد التربة الطفلية الغنية بالمواد العضوية التربة المثالية لزراعة الزنجبيل، فهي لينة، وجيدة التصريف للماء مما يمنع تشبع الجذر، وللمزيد من الفائدة يمكن تغطية التربة بغطاء حيوي كثيف (مهاد) لتزويد التربة بالمغذيات، والسيطرة على نمو الأعشاب الضارة.

- السماد:-
يحتاج الزنجبيل إلى سماد غني بعنصر الفوسفور، ويضاف السماد إلى التربة إذا كانت من نوعية غير جيدة، وأيضا لتعويض المواد المغذية الأساسية التي تخسرها التربة مع مياه الأمطار، ويفضل استخدام أسمدة التحرر البطيء.
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