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رياضة

بالصور.. بيراميدز يبدأ التحضير لمواجهة الاتحاد السكندري

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 08:55 م
تدريب بيراميدز
تدريب بيراميدز
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حسن العمدة

بدأ فريق نادي بيراميدز، اليوم، التحضير لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على الاتحاد باستاد الإسكندرية في السابعة والنصف من مساء الخميس في الدوري الممتاز.

وخاض الفريق مرانا قويا تحت إشراف الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني الذي حفز اللاعبين وطالبهم بضرورة الانتصار في مباريات الدوري لتحسين الموقف والتقدم في جدول الترتيب، بعد ضمان التأهل وصدارة المجموعة في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويؤدي فريق الكرة مرانه الأخير غدا، الأربعاء، بملعب الدفاع الجوي، قبل أن يعلن المدرب الكرواتي قائمته التي تسافر للإسكندرية للمبيت بها حتى موعد مباراة الخميس.

يذكر أن نادي بيراميدز يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد ١٩ نقطة.
بالصور.. بيراميدز يبدأ التحضير لمواجهة الاتحاد السكندري
بالصور.. بيراميدز يبدأ التحضير لمواجهة الاتحاد السكندري
بالصور.. بيراميدز يبدأ التحضير لمواجهة الاتحاد السكندري
بالصور.. بيراميدز يبدأ التحضير لمواجهة الاتحاد السكندري
بالصور.. بيراميدز يبدأ التحضير لمواجهة الاتحاد السكندري
بالصور.. بيراميدز يبدأ التحضير لمواجهة الاتحاد السكندري
بالصور.. بيراميدز يبدأ التحضير لمواجهة الاتحاد السكندري
بالصور.. بيراميدز يبدأ التحضير لمواجهة الاتحاد السكندري
بالصور.. بيراميدز يبدأ التحضير لمواجهة الاتحاد السكندري
بالصور.. بيراميدز يبدأ التحضير لمواجهة الاتحاد السكندري
بالصور.. بيراميدز يبدأ التحضير لمواجهة الاتحاد السكندري
بالصور.. بيراميدز يبدأ التحضير لمواجهة الاتحاد السكندري
بالصور.. بيراميدز يبدأ التحضير لمواجهة الاتحاد السكندري
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