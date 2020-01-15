وفد برلماني من لجنة الإعلام يقوم بزيارة ميدانية إلى محافظة جنوب سيناء.. اليوم

قال النائب نادر مصطفى ، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان أن وفد برلمانى من لجنة الإعلام والثقافة برئاسة النائب محمد شعبان سيقوم بزيارة ميدانية مساء اليوم الأربعاء 15 يناير وحتى 19 يناير فى محافظة جنوب سيناء.



وأشار مصطفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن وفد لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان سيزور ميدنة الطور بجنوب سيناء لتفقد اثار قرية الوادى وحمام موسى ، كما سيزور إذاعة جنوب سيناء والمسرح الصيفى.



كما أوضح أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان أن الوفد البرلمانى سيتوجه أيضا لزيارة متحف شرم الشيخ وقصر ثقافة شرم الشيخ ، بحضور أعضاء لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان.



كما أكد أن الوفد البرلمانى سيلتقى أيضا بمحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة ، وأنه سيقوم بزيارة مدينة سانت كاترين لتفقدها.