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خبير استراتيجي: "قادر 2020" رسالة لمن يفكر في تهديد الأمن القومي لمصر.. فيديو

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 09:54 م
صدى البلد
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محمد حليم قنديل
قال اللواء محمود خلف، الخبير الاستراتيجي، إن الجيشين الثاني والثالث الميدانيين ينفذان عددا من الأنشطة القتالية في إطار تنفيذ المهام التدريبية للمناورة "قادر 2020".

وأضاف اللواء محمود خلف، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، أن المناورة "قادر 2020" رسالة لمن يفكر فى تهديد أمننا القومي.

وأوضح الخبير الاستراتيجي، أن هذه المناورة تأتي ضمن برنامج خاص للمحافظة على درجات الاستعداد القتالي العالية، مضيفا أن مناورة "قادر 2020" هي برنامج خاص للتدريبات القتالية للجيش المصري على الاتجاهات الاستراتيجية الأربعة.

وأشار إلى أن، المناورة "قادر 2020" تهدف لتوجيه ثلاث رسائل مهمة، أول تلك الرسائل هي طمأنة للشعب المصري بأن قوات مصر المسلحة تحتفظ دائما بدرجة عالية من الكفاءة القتالية.

وأضاف اللواء محمود خلف، أن الرسالة الثانية للمناورة هي للأعداء وأن هذه المناورة تستهدف ردع أى جهة تفكر بالمساس بالأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن الرسالة الثالثة هي أن مصر دولة سلم وسلام ولكن لدينا استعداد تام للقتال في أي وقت.
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