اليوم.. محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث لاختلاسه 13 مليون جنيه

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، محاكمة العضو المنتدب بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق إيجوث فى اتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة 13 مليونا و543 ألف جنيه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد على.
وأسندت النيابة للمتهم، "ممدوح م ع ر"، 65 سنة، العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" حال كونه العضو المنتدب بإحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما المالكة لعدة فنادق منها فندقا ماريوت ومينا هاوس القاهرة ، تهمة الحصول لنفسه ولزوجاته "إيمان أ م" و"ماجدولين م خ"، وسهام ا م" وولديه القصر مهند ومروان، فى الفترة من 2012 لـ 2016 على دخل ومشتملاته مبلغ 2.344 مليون جنيه وإنه تحصل على هذا المبلغ من رشاوى لاستغلاله سلطات وظيفته.