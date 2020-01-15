اليوم.. محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث لاختلاسه 13 مليون جنيه

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، محاكمة العضو المنتدب بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق إيجوث فى اتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة 13 مليونا و543 ألف جنيه.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد على.



