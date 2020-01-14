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رياضة

طلعت يوسف يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة بيراميدز

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 10:01 م
طلعت يوسف
طلعت يوسف
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عمرو ابوبكر
أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، قائمة فريقه لمواجهة بيراميدز والمقرر لها الخميس المقبل على استاد المكس فى الخامسة مساءً.

وضمت القائمة: عماد السيد ومحمود الزنفلى وإسلام جمال ومحمد أنور ومحمود رزق وويلسون وصبرى رحيل والسيد سالم ومحمود شعبان وأسامة العزب وأحمد حجى ونور السيد وأحمد نبيل مانجا ومروان عطية وأحمد رفعت ورزاق سيسيه وأيمن غباشى وأحمد راشد واوكوى ومحمد جدو وخالد قمر والليبى أنيس سالتو المُنضم لزعيم الثغر مؤخرًا قادمًا من الدورى التونسى.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة.
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