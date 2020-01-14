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رياضة

تحديات الجولة القادمة من الدوري الإسباني.. المباراة الأولى لمدرب برشلونة.. وريال مدريد يطمح في الصدارة ولو مؤقتا

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 10:27 م
ريال مدريد و برشلونة
ريال مدريد و برشلونة
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عمر سلامة
يدخل كلًا من برشلونة و ريال مدريد و أتليتكو مدريد منافسات الدورى الأسبانى من جديد بعد انتهاء بطولة كأس السوبر والتى أقيمت فى السعودية و شارك بها كل من برشلونة و ريال مدريد وأتليتكو مدريد و فالنسيا و فاز بلقبها الفريق الملكى.

و يعود الدورى الأسبانى بمنافسة شديدة بعد تعادل الملكى و البارسا فى عدد النقاط برصيد 40 نقطة لكل فريق ويأتي من بعدهم أتليتكو برصيد 35 نقطة.

ويدخل ريال مدريد مباراة شرسة يوم السبت مع غرناطة و هدفه هو التربع على عرش الدورى الأسبانى فى حال فوزه حتى لو مؤقتًا حتى يلعب برشلونة و فى نفس اليوم يدخل أتلتيكو لقاء هام أمام إيبار و هدفه أيضًا الاقتراب من القمة.

ويلعب برشلونة يوم الأحد أمام إشبيلية يوم الأحد و هى تعتبر من أصعب مواجهات البرسا خصوصًا و أنها هى المباراة الأولى للمدرب الجديد كيكى.
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