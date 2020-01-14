اخبار الأهلي.. إليو بادجي على أعتاب النادي.. وعودة سعد سمير للتدريبات..وفايلر يتمسك بـ كهربا

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الثلاثاء 14 يناير 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:
- السنغالي إليو بادجي على أعتاب الأهلي
كشفت مصادر خاصة أن السنغالي اليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوى بات علي أعتاب الأهلي.
- توقيع عقود السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك .. غدا
يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني في الواحدة ظهر غد الأربعاء مؤتمرا لتوقيع عقود مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك..
- سعد سمير يشاهد تدريب الأهلي.. وفايلر وكهربا فى استقباله.. شاهد
أنهى سعد الدين سمير، مدافع النادى الأهلى إجراء العملية الجراحية في وتر أكيليس، التى أجراها لاعب القلعة الحمراء فى ألمانيا، عقب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الأهلى أمام بلاتينيوم.
- بوجود قفشة وكهربا.. فايلر يعلن قائمة الأهلي أمام طنطا غدا
أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة طنطا التي تقام في السابعة والنصف مساء غد الأربعاء..
- أمير توفيق يثير الجدل ويزيد الغموض حول صفقة الأهلي
انطلق أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي في رحلة أوروبية تمهيدًا للتعاقد مع مهاجم جديد للفريق الأحمر، وذلك لتلبية طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق والذي أكد حاجته لمهاجم أجنبي سوبر.
- السنغالي إليو بادجي على أعتاب الأهلي
كشفت مصادر خاصة أن السنغالي اليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوى بات علي أعتاب الأهلي.
- توقيع عقود السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك .. غدا
يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني في الواحدة ظهر غد الأربعاء مؤتمرا لتوقيع عقود مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك..
- سعد سمير يشاهد تدريب الأهلي.. وفايلر وكهربا فى استقباله.. شاهد
أنهى سعد الدين سمير، مدافع النادى الأهلى إجراء العملية الجراحية في وتر أكيليس، التى أجراها لاعب القلعة الحمراء فى ألمانيا، عقب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الأهلى أمام بلاتينيوم.
- بوجود قفشة وكهربا.. فايلر يعلن قائمة الأهلي أمام طنطا غدا
أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة طنطا التي تقام في السابعة والنصف مساء غد الأربعاء..
- أمير توفيق يثير الجدل ويزيد الغموض حول صفقة الأهلي
انطلق أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي في رحلة أوروبية تمهيدًا للتعاقد مع مهاجم جديد للفريق الأحمر، وذلك لتلبية طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق والذي أكد حاجته لمهاجم أجنبي سوبر.