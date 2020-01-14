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رياضة

سعد سمير يشاهد تدريب الأهلي.. وفايلر وكهربا فى استقباله.. شاهد

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 06:43 م
فايلر وسعد سمير
فايلر وسعد سمير
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عبد الحكيم أبو علم
أنهى سعد الدين سمير، مدافع النادى الأهلى إجراء العملية الجراحية في وتر أكيليس، التى أجراها لاعب القلعة الحمراء فى ألمانيا، عقب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الأهلى أمام بلاتينيوم.

وظهر سمير في مران الأهلي اليوم الثلاثاء وحرص زملائه على استقباله والشد من أزره وحرص سعد على متابعة مران الفريق من دكة الاحتياطي والتقي فايلر المدير الفني ولاعبي الفريق ومنهم كهربا المُنضم حديثًا للقلعة الحمراء.

واستعد سعد سمير لتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج العلاج الطبيعى، ومن المقرر أن يعود سعد سمير إلى ألمانيا بعد شهر ونصف مجددًا، للاطمئنان على العملية وتحديد برنامجه التأهيلى الذى سيقوم به فى القاهرة بعدها.

يذكر أن سعد سمير سيغيب عن الملاعب مدة لا تقل عن 8 أشهر على خلفية الجراحة التي أجراها.

وينتظم سعد سمير فى برنامج علاجى وضعه الخبير الألمانى فويلر الذي أجرى العملية الجراحية، وكان سعد سمير قد انتظم في تدريبات العلاج الطبيعى لمدة عشرة أيام في ألمانيا عقب إجرائه الجراحة الأسبوع الماضى.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة طنطا في السابعة والنصف مساء غد الأربعاء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.
سعد سمير يشاهد تدريب الأهلي.. وفايلر وكهربا فى استقباله.. شاهد
سعد سمير يشاهد تدريب الأهلي.. وفايلر وكهربا فى استقباله.. شاهد
سعد سمير يشاهد تدريب الأهلي.. وفايلر وكهربا فى استقباله.. شاهد
سعد سمير يشاهد تدريب الأهلي.. وفايلر وكهربا فى استقباله.. شاهد
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