التموين تدرس إمكانية التحول للدعم النقدي المشروط

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الفترة الراهنة تجري دراسات لمعرفة مزايا و عيوب التحول للدعم النقدي المشروط.





أضافت الوزارة في تقرير لها، أن ذلك الملف لم يكن مطروحا بقوة خلال الفترات السابقة، غير أنه من المقرر طرح مقترحات بشأنه وتجربة تطبيقه بإحدي المحافظات.



