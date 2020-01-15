التموين تدرس إمكانية التحول للدعم النقدي المشروط

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الفترة الراهنة تجري دراسات لمعرفة مزايا و عيوب التحول للدعم النقدي المشروط.
أضافت الوزارة في تقرير لها، أن ذلك الملف لم يكن مطروحا بقوة خلال الفترات السابقة، غير أنه من المقرر طرح مقترحات بشأنه وتجربة تطبيقه بإحدي المحافظات.
ذكرت الوزارة أن تلك الأمور الفنية تتطلب المزيد من الدراسات الدقيقة بما يراعي حقوق الفئات الأولي بالرعاية ضمن توجهات الحكومة لتوصيل الدعم لمستحقيه.
وكان عدد من أصحاب المخابز قد بدأوا توقيع تفويضات المشاركة في تطبيق منظومة الدعم النقدي ، نوفمبر الماضي، لدى المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتطبيق منظومة خبز جديدة بمقتضاها يحصل المواطن على قيمة دعم الخبز نقدا داخل بطاقة التموين.