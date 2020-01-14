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أخبار العالم

خادم الحرمين يوافق على تشكيل مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:11 م
خادم الحرمين
خادم الحرمين
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محمود نوفل
وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على تشكيل مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، تضمن تجديد عضوية بعض أعضائه، وتعيين أعضاء جدد من الخبراء والمختصين .

وشملت الموافقة تجديد عضوية كلٍ من (معالي الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، والدكتور زهير بن صلاح العبدالجبار، والدكتور عبدالله بن أحمد الوهيبي) لمدة ثانية في مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، كما تضمنت الموافقة على تعيين كلٍ من (معالي الدكتورة ايمان بنت هباس المطيري، ومعالي الدكتور وليد بن حسين أبو الفرج، والدكتور أيمن بن أسعد عبده) كأعضاء جدد في مجلس إدارة الهيئة.

ورفع رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب المستشار بالديوان الملكي الدكتور أحمد بن محمد العيسى الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على الدعم المستمر والدائم لقطاع التعليم عمومًا ولهيئة تقويم التعليم والتدريب خصوصًا، ودعم مشروعاتها التطويرية الهادفة إلى تقويم التعليم والتدريب وتحسين جودتهما .

وأكد حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين بدور الهيئة وأعمالها في تقويم التعليم والتدريب واختيار الكفاءات والخبرات الوطنية المميزة للمشاركة في حوكمة أعمالها بمشاركة ممثلي القطاعات الحكومية الأخرى لتحقيق رؤية المملكة 2030.
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