التخطيط القومي: برنامج القيادة التنفيذية للمرأة يسعى للتنمية الاقتصادية إفريقيا

أكدت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة أن برنامج القيادة التنفيذية للمرأة الأفريقية برعاية مجلس الوزراء المصري ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية يهدف إلى تعزيز معارف ومهارات النساء الأفريقيات ممن وصلن بالفعل إلى مناصب رفيعة في الحكومات الأفريقية، من أجل تعظيم قدراتها وتأثيرها.



وتابعت في تصريحات لها، أن البرنامج يوفر منظورًا أفريقيًا للتحديات التي تواجهها القيادات النسائية الأفريقية، فضلًا عن كونه منصة تعليمية تفاعلية للسيدات لتبادل الخبرات وتعزيز المعرفة بشأن أفضل الممارسات في الإدارة العامة والقيادة التنفيذية، إلى جانب اكتساب معرفة أكبر من قصص النجاح الأفريقية.



وأوضحت شريف أن البرنامج يوفر فرصة لتقاسم إنجازات المرأة الأفريقية السياسية والاقتصادية والمجتمعية نحو الحصول على تأثير أكبر في مجتمعها.



ولفتت شريف أن برنامج القيادة التنفيذية للمرأة الأفريقية يقدم تجربة الحكومة المصرية من خلال الانشطة والمبادرات التي تقوم بها الحكومة، كما سيركز البرنامج على التكامل والتعاون الإفريقي كجزء من استراتيجية إفريقيا 2063 ، وباعتباره هدف رئيس في استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.

