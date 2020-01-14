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محافظات

حملات تفتيشية على محلات الجزارة في العريش .. صور

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:36 م
حملات تفتيشية على
حملات تفتيشية على محلات الجزارة
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احمد صالح
نفذت مديرية الطب البيطري بشمال سيناء، بالاشتراك مع قسم الرقابة التموينية بمديرية التموين، خطة للقيام بحملات تفتيش على محلات بيع وعرض اللحوم ومحلات الجزارة والمطاعم وذلك لضمان توفير غذاء صحي وآمن للمواطنين، تحت رعاية الدكتور حسن مصطفى البيك مدير عام الطب البيطري .

وكلف الدكتور عمر عبد الفتاح مدير الصحة العامة والمجازر بمديرية الطب البيطري ، لجنة تحت اشراف مدير ادارة التفتيش على اللحوم والأسماك بالمديرية، والتي ضمت الدكتورة منال اسامة رئيس قسم التفتيش بالمديرية ، والدكتورة يارا الخليلي طبيب التفتيش بالمديرية للقيام بحملة تفتيش على محلات الجزارة بمدينة العريش .

وتم ضبط لحوم مذبوحة خارج المجزر كما تم تحرير المحاضر اللازمة وعرضها على النيابة العامة . علاوة على إعدام بعض اللحوم الفاسدة والمخزنة بالثلاجات، وتم التأكد من الأختام الموجودة على اللحوم المعروضة.

وأكد على أن الحملات مستمرة للقضاء وردع كل من تسول له نفسه التلاعب بحياة وأرواح المواطنين.
حملات تفتيشية على محلات الجزارة في العريش .. صور
حملات تفتيشية على محلات الجزارة في العريش .. صور
حملات تفتيشية على محلات الجزارة في العريش .. صور
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