ثقافة الغربية تحتفل بذكرى ميلاد الزعيم جمال عبدالناصر





طالب قصر ثقافة طنطا الأسر المصرية وجميع منظمات المجتمع المدني بضرورة التعاون والتنسيق مع المؤسسات الحكومية لنشر ثقافة الترشيد وعقد المزيد من الندوات والمحاضرات للتوعية ضد مخاطر استنزاف الموارد الطبيعية في مصر.



وأشاد الدكتور ياسر بهاء الدين من مديرية أوقاف الغربية حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة في اقامة مثل تلك الفعاليات والأنشطة التثقيفية والتي تهدف الى مزيد من التوعية المجتمعية، والتعريف بأهم السبل للحفاظ على موارد الطاقة، باعتبارها من أهم قضايا الأمن القومي المصري في العصر الحديث.



احتفل قصر ثقافة المحلة الكبرى بذكرى ميلاد الزعيم جمال عبد الناصر وذلك خلال محاضرة ثقافية تضمنت الحديث عن أهم المعوقات التي واجهت المصريين في بناء السد العالي، حيث أكد ضابط القوات المسلحة السابق أحمد عيد أن التمويل كان أحد أهم المعوقات أمام "ناصر" وخاصة بعد رفض البنك الدولي تمويل المشروع نتيجة الضغوط الدولية من الجانبين الأمريكي والبريطاني.



وأضاف: "نشعر جميعا بالفخر والزهو من قدرة المصريين واصرارهم الشديد على استكمال مشروع بناء السد العالي رغم كل المخاوف والمعوقات، الا أن الزعيم الراحل أعلن تأميم قناة السويس، والمضي قدما في تحقيق الحلم المصري، أعظم المشاريع الهندسية في القرن العشرين.