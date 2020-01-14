خالد بيومي: الأهلي سيصعد بكل سهولة لدور الـ 16 من دوري أبطال أفريقيا

أكد خالد بيومي، المحلل الرياضى، أن الإصابات أثرت كثيرًا على مستوى النادى الأهلى، ولكن صعود الأهلى لدور الـ 16 من دورى أبطال أفريقيا أمر مؤكد.





وقال "بيومي"، في تصريحات تلفزيونية، "الأهلى سوف يصعد للدور القادم من دوري أبطال أفريقيا بكل سهولة، وموقف الفريق ليس بهذا التعقيد الذي يتحدث به الناس".





وأضاف "الأهلى صعب الموقف على نفسه، ولكن المجموعة سهلة لأن المستوى النجم الساحلى ضعيف جدًا، إضافة إلى ضعف مستوى الهلال وبلاتنيوم".



