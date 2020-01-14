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أخبار العالم

الجيش السوري يكشف تفاصيل الهجوم على مطار التيفور

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:55 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
قال الجيش السوري، بحسب وكالة الأنباء "سانا" إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان شنه الطيران الإسرائيلي على مطار الـ تي فور بريف حمص الشرقي وأسقطت عددًا من الصواريخ المعادية.

وأضاف مصدر عسكري لـ سانا، إنه "حوالي الساعة 22,10 من مساء الثلاثاء الواقع في 14-1-2020 قام الطيران الإسرائيلي بعدوان جوي جديد على مطار التي فور من اتجاه منطقة التنف".

وتابع "على الفور تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية، وأسقطت عددًا منها، في حين وصلت أربعة صواريخ إلى المنطقة المستهدفة، واقتصرت الأضرار على الماديات".

وكانت سانا قد أفادت في وقت سابق بأن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان استهدف مطار الـ تي فور في ريف حمص الشرقي.

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