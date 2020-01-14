الجيش السوري يكشف تفاصيل الهجوم على مطار التيفور







وكانت سانا قد أفادت في وقت سابق بأن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان استهدف مطار الـ تي فور في ريف حمص الشرقي.



وتابع "على الفور تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية، وأسقطت عددًا منها، في حين وصلت أربعة صواريخ إلى المنطقة المستهدفة، واقتصرت الأضرار على الماديات".

قال الجيش السوري، بحسب وكالة الأنباء "سانا" إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان شنه الطيران الإسرائيلي على مطار الـ تي فور بريف حمص الشرقي وأسقطت عددًا من الصواريخ المعادية.وأضاف مصدر عسكري لـ سانا، إنه "حوالي الساعة 22,10 من مساء الثلاثاء الواقع في 14-1-2020 قام الطيران الإسرائيلي بعدوان جوي جديد على مطار التي فور من اتجاه منطقة التنف".