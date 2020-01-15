ناهد السباعي بإطلالة غير متوقعة تخطف الأنظار

نشرت الفنانة ناهد السباعى، صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة صيفية أنيقة تبرز جمالها.





وظهرت ناهد السباعى، بفستان أنيق باللون الأصفر، وبدون أكمام ليبرز عن جمالها ورشاقتها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ناهد السباعى فى الماكياج على جمال بشرتها مع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه، ووضعت نظارة شمسية تتناسب مع ملامحها.





كما قامت بتسريح شعرها على طريقة ذيل الحصان الأنيقة مع ترك القليل من الخصلات المتطايرة لتبرز عن جمالها.



