AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ناهد السباعي بإطلالة غير متوقعة تخطف الأنظار

الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:35 ص
ناهد السباعى
ناهد السباعى
Advertisements
نهى هجرس
نشرت الفنانة ناهد السباعى، صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة صيفية أنيقة تبرز جمالها.

وظهرت ناهد السباعى، بفستان أنيق باللون الأصفر، وبدون أكمام ليبرز عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ناهد السباعى فى الماكياج على جمال بشرتها مع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه، ووضعت نظارة شمسية تتناسب مع ملامحها.

كما قامت بتسريح شعرها على طريقة ذيل الحصان الأنيقة مع ترك القليل من الخصلات المتطايرة لتبرز عن جمالها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الاكسسوارات واكتفت بـ أسورة لليد مع خاتم أنيق.
ناهد السباعي بإطلالة غير متوقعة تخطف الأنظار
ناهد السباعي بإطلالة غير متوقعة تخطف الأنظار
ناهد السباعي بإطلالة غير متوقعة تخطف الأنظار
ناهد السباعي بإطلالة غير متوقعة تخطف الأنظار
Advertisements

ترشيحاتنا

أهمها البطاطا والليمون.. 6 أطعمة لنمو الجنين بشكل صحى

بـ 3 مراحل.. نصائح فعالة للتخلص من مرض السكري نهائيا

أحمد موسى: أردوغان يبكي ويصرخ في تركيا.. لهذا السبب

اخبار الأهلي.. إليو بادجي على أعتاب النادي.. وعودة سعد سمير للتدريبات..وفايلر يتمسك بـ كهربا

أول فيديو للانفجار الكيميائي الهائل في كتالونيا

فى عيد ميلادها.. سر عدم حضور إيناس مكي جنازة والدها .. وظهورها المفاجئ بعد غياب طويل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم وصناع فيلم بنات ثانوي في ضيافة صدى البلد.. صور

هنتعشى إيه انهاردة .. كفتة تونا وسلطة الكول سلو بمذاق لا يقاوم

أمير توفيق يثير الجدل ويزيد الغموض حول صفقة الأهلي