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أخبار العالم

السودان .. اعتقال مجموعة من متمردي هيئة العمليات في الخرطوم

الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:19 ص
اعتقال مجموعة من
اعتقال مجموعة من متمردي هيئة العمليات في الخرطوم
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رحيم يسري
ذكرت قناة "العربية"، نقلاً عن مراسلها، أنه تم اعتقال 43 فردا من هيئة العمليات في منطقة كافوري شمال الخرطوم.

يأتي ذلك بعد سيطرة الجيش السوداني على كافة المقرات التي استولى عليها "متمردون" من هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة في العاصمة الخرطوم.

وشهدت هذه المناطق اشتباكات وتبادل إطلاق نار باستخدام أسلحة ثقيلة مع اقتراب انتهاء مهلة مدتها 4 ساعات، منحها الجيش لـ "المتمردين" لإلقاء السلاح والاستسلام.

وكان النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، طالب برفع الحصانات وتقديم المتهمين للمحكمة عن الجرائم التي ارتكبوها في حق المواطنين.

وأشار النائب العام إلى أن ما حدث من منتسبي جهاز المخابرات العامة المسرحين يشكل جريمة تمرد بكامل أركانها، مؤكدا ضرورة إجراء تحقيقات للكشف عما حدث اليوم وإعادة هيكلة جهاز المخابرات وفقا للوثيقة الدستورية.
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