السودان .. اعتقال مجموعة من متمردي هيئة العمليات في الخرطوم

ذكرت قناة "العربية"، نقلاً عن مراسلها، أنه تم اعتقال 43 فردا من هيئة العمليات في منطقة كافوري شمال الخرطوم.





يأتي ذلك بعد سيطرة الجيش السوداني على كافة المقرات التي استولى عليها "متمردون" من هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة في العاصمة الخرطوم.





وشهدت هذه المناطق اشتباكات وتبادل إطلاق نار باستخدام أسلحة ثقيلة مع اقتراب انتهاء مهلة مدتها 4 ساعات، منحها الجيش لـ "المتمردين" لإلقاء السلاح والاستسلام.





وكان النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، طالب برفع الحصانات وتقديم المتهمين للمحكمة عن الجرائم التي ارتكبوها في حق المواطنين.



