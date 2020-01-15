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منوعات

الأمير هاري يعود إلى القصر الملكي في هذه الحالة

الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:16 ص
هاري و ميجان
هاري و ميجان
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مريم صليب
أعلنت الملكة إليزابيث الثانية، أنها وافقت على رغبة الأمير هاري وميجان في حياة أكثر استقلالية، وقررت أن ينتقلا إلى العمل بدوام جزئي إلى كندا.

ووفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل " فإن الآراء بعد تخلي هاري عن المسئولية انقسمت إلى فريقين ، الأول يرجح عودته إلى القصر الملكي والتضحية بميجان والانفصال عنها والثاني أن يضحي بحياة الملوك والترف من أجل البقاء مع ميجان و ارتشي . 

وبالرغم من أن المراهنين على فشل تلك الزيجة بعيدا عن الحياة الملكية هم فريق كبير ، إلا أن الفريق الذي يراهن على نجاحهما بعد الإستقلال المادي، أكبر، فأصبحت هناك شريحة كبيرة تدعم قرار هاري، ولكن يتوقع الكثير من الجمهور انتهاء تلك العلاقة خلال 4 سنوات وعودة هاري إلى الحياة الملكية . 

جدير بالذكر أن الملكة أصيبت بصدمة كبيرة بسبب قرار هاري و ميجان ، و لكن الصدمة الكبرى إصرارهما على الاستقلال المادي والتخلي عن ألقابهما الملكية.
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