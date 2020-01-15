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أخبار العالم

واشنطن تعلن دعم الآلية الأوروبية لفض النزاع النووي مع إيران

الأربعاء 15/يناير/2020 - 02:11 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت الولايات المتّحدة، دعمها لآلية فض النزاع النووي، التي أطلقتها الدول الأوروبية ضدّ إيران، وفقا لوكالة "فرانس برس" الفرنسية.

وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، أعلنت، الثلاثاء، تدشين آلية فض النزاعات، ضمن الاتفاق النووي المبرم مع إيران، بسبب فشل الأخيرة في الالتزام ببنود الاتفاق.

وقال قادة الدول الثلاثة، في بيان، إنهم "لم يجدوا أي خيار آخر؛ في ظل تصرفات إيران سوى القيام اليوم بتسجيل شواغلنا إزاء أن إيران لا تفي بالتزاماتها".

وأضافوا أنهم أحالوا هذه المسألة إلى "اللجنة المشتركة التي تعمل بموجب آلية فض النزاعات، كما تحدد" وفق الاتفاق النووي.

وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في بيان، إن الدول الأوروبية الثلاث "قد لا يكون بوسعها بعد الآن عدم الرد على الخروقات الإيرانية للاتفاق النووي".

وأضاف: "هدفنا واضح، نريد المحافظة على الاتفاق والوصول إلى حل دبلوماسي بموجبه... سنتعاطى مع الأمر سويا مع جميع الشركاء في الاتفاق. ندعو إيران إلى المشاركة بشكل بناء في عملية التفاوض التي بدأت حاليا".

وفرنسا وبريطانيا وألمانيا هي الدول الأوروبية الثلاث التي وقعت العام 2015، مع الولايات المتحدة والصين وروسيا، الاتفاق مع إيران حول برنامجها النووي، والذي انسحب منه دونالد ترامب في 2018.
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