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رياضة

كهربا مش مارادونا.. مجدي عبد الغني يهاجم نجم الأهلي ويعلن عن عقوبات الـ فيفا له

الأربعاء 15/يناير/2020 - 05:02 ص
محمود عبد المنعم
محمود عبد المنعم كهربا
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ياسمين تيسير
كشف مجدي عبد الغني، عضو اتحاد الكرة السابق، عن موقفه من محمود عبد المنعم كهربا، نجم فريق الأهلي المنضم حديثا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكد مجدي عبد الغني في تصريحات لـ برنامج " الماتش " عبر قناة " صدى البلد " أن عقد كهربا مع الزمالك كان سليما 100%، مشددا على ان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سيوقع عقوبات على اللاعب نظرًا لفسخ العقد من طرف واحد .

وأضاف مجدي عبد الغني أن كهربا لم يقم بالهروب من فريق الزمالك، ولكن ما فعله كان خطأ، مشددًا على ان الاتحاد الدولي سيوقع عقوبات مالية على اللاعب.

وتابع أن الأهلي ليس طرفا في أزمة اللاعب مع الزمالك.

وأكمل أن "كهربا" ليس اللاعب المميز ولا بديل عنه، مشددا على ان الاهلي يمتلك عددًا كبيرًا من اللاعبين المميزين أبرزهم وليد أزارو على الرغم من بقائه على دكة البدلاء.

واختتم قائلاً: "كهربا لاعب عادي مش مارادونا".
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