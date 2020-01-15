مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15 -1- 2020 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الاربعاء 15 - 1-2020 العديد من المباريات المهمة في مختلف البطولات العالمية، أبرزها "الدوري المصري، كأس إيطاليا، كأس إنجلترا".
مواعيد مباريات الدوري المصري
الزمالك X الجونه - 5:00 مساء- أون سبورت
الأهلي X طنطا - 7:30 مساء- أون سبورت
مواعيد كأس انجلترا
مانشستر يونايتد X ولفرهامبتون - 9:45 مساء - beIN sports 2.
مواعيد كأس إيطاليا
ميلان X سبال - 6:30 مساء - beIN sports
يوفنتوس X أودينيزي - 9:45 مساء - beIN sports
مواعيد الدوري الفرنسي
موناكو X باريس سان جيرمان - 9:45 مساء - beIN sports 6
مواعيد كأس محمد السادس للأندية الأبطال
اتحاد جدة X أوليمبيك آسفي - 7:15 مساء - أبو ظبي سبورت 1
مواعيد مباريات الدوري المصري
الزمالك X الجونه - 5:00 مساء- أون سبورت
الأهلي X طنطا - 7:30 مساء- أون سبورت
مواعيد كأس انجلترا
مانشستر يونايتد X ولفرهامبتون - 9:45 مساء - beIN sports 2.
مواعيد كأس إيطاليا
ميلان X سبال - 6:30 مساء - beIN sports
يوفنتوس X أودينيزي - 9:45 مساء - beIN sports
مواعيد الدوري الفرنسي
موناكو X باريس سان جيرمان - 9:45 مساء - beIN sports 6
مواعيد كأس محمد السادس للأندية الأبطال
اتحاد جدة X أوليمبيك آسفي - 7:15 مساء - أبو ظبي سبورت 1