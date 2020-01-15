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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15 -1- 2020 والقنوات الناقلة

الأربعاء 15/يناير/2020 - 06:01 ص
فريق الاهلي
فريق الاهلي
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ياسمين تيسير
تنطلق اليوم الاربعاء 15 - 1-2020 العديد من المباريات المهمة في مختلف البطولات العالمية، أبرزها "الدوري المصري، كأس إيطاليا، كأس إنجلترا".

مواعيد مباريات الدوري المصري

الزمالك X الجونه - 5:00 مساء- أون سبورت
الأهلي X طنطا - 7:30 مساء- أون سبورت

مواعيد كأس انجلترا

مانشستر يونايتد X ولفرهامبتون - 9:45 مساء - beIN sports 2.

مواعيد كأس إيطاليا

ميلان X سبال - 6:30 مساء - beIN sports
يوفنتوس X أودينيزي - 9:45 مساء - beIN sports

مواعيد الدوري الفرنسي

موناكو X باريس سان جيرمان - 9:45 مساء - beIN sports 6

مواعيد كأس محمد السادس للأندية الأبطال

اتحاد جدة X أوليمبيك آسفي - 7:15 مساء - أبو ظبي سبورت 1
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