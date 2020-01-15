مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15 -1- 2020 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الاربعاء 15 - 1-2020 العديد من المباريات المهمة في مختلف البطولات العالمية، أبرزها "الدوري المصري، كأس إيطاليا، كأس إنجلترا".



مواعيد مباريات الدوري المصري



الزمالك X الجونه - 5:00 مساء- أون سبورت

الأهلي X طنطا - 7:30 مساء- أون سبورت



مواعيد كأس انجلترا



مانشستر يونايتد X ولفرهامبتون - 9:45 مساء - beIN sports 2.



مواعيد كأس إيطاليا



ميلان X سبال - 6:30 مساء - beIN sports

يوفنتوس X أودينيزي - 9:45 مساء - beIN sports



مواعيد الدوري الفرنسي



موناكو X باريس سان جيرمان - 9:45 مساء - beIN sports 6



مواعيد كأس محمد السادس للأندية الأبطال



اتحاد جدة X أوليمبيك آسفي - 7:15 مساء - أبو ظبي سبورت 1