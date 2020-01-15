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رياضة

على شكل سلحفاة.. محمد صلاح يتناول وجبة غريبة.. صور

الأربعاء 15/يناير/2020 - 03:56 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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ياسمين تيسير
حرص محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الأول، على مشاركة جماهيره بـ عدد من الصور الخاصة بوجبة العشاء الخاصة به.

ونشر محمد صلاح عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، 3 صور لأطباق بها أنواع مختلفة من الطعام، أحدها به طعام على شكل سلحفاة. 

ويستعد الريدز لاستضافة فريق مانشستر يونايتد، الأحد المقبل، الموافق 19 يناير، وذلك ضمن لقاءات الجولة 23 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

جدير بالذكر أن ليفربول، يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي.

وحقق ليفربول لقب "اللاهزيمة" الذي يحتفظ به أرسنال منذ موسم 2004، حيث فاز الريدز في 20 مباراة وتعادل في مباراة واحدة فقط.

ورغم ما يحققه ليفربول من نقاط ودهس للمنافسين وأرقام قياسية غير مسبوقة، إلا أن لاعبيه يبتعدون بشكل ملحوظ عن قائمة هدافين الدوري الإنجليزي بفارق كبير.

وبعد أن حقق إثنين من لاعبي ليفربول بالتساوي لقب الهداف الموسم الماضي - ساديو ماني و محمد صلاح -، إلا أن لاعبي الريدز تغيب عن الصدارة بأكثر من 6 مراكز.

ويأتي ساديو ماني في المركز السابع برصيد 11 هدفا، مبتعدًا بـ6 أهداف عن المركز الأول الذي يأتي فيه جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي.
على شكل سلحفاة.. محمد صلاح يتناول وجبة غريبة.. صور
على شكل سلحفاة.. محمد صلاح يتناول وجبة غريبة.. صور
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