مؤتمر صحفي في الجبلاية للإعلان عن مفاجآت السوبر المصري

يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني في الواحدة ظهر اليوم الأربعاء 15 يناير الحالي مؤتمرا لتوقيع عقود مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك بطلي الدوري والكأس لموسم 18/2019 والمحدد له 20 فبراير المقبل بستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، كما سيتم الإعلان عن تفاصيل الاحتفالية التي ستصاحب إقامة المباراة.



يقوم بتوقيع العقد مع الاتحاد المصري لكرة القدم مجلس أبو ظبي الرياضي ممثلا في عارف العواني أمين عام المجلس وسهيل العريفي، مدير إدارة الفاعليات بالمجلس.



كما يحضر مراسم التوقيع شركة برزينتيشن الراعية لحقوق المباراة إضافة إلى مندوبي الفريقين طرفي المباراة.



وتقام مراسم التوقيع والإعلان عن التفاصيل في قاعة صالون فير بفندق ماريوت بحي الزمالك في ظل نقل حصري لقناتي أون وتايم سبورت.