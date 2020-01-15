طالب ينشر سؤالا من امتحان إسباني 2 ثانوي.. ويطلب الحل بسرعة

شهد أحد جروبات 2 ثانوي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تداولا لسؤال قيل إنه يخص امتحان اللغة الإسبانية الذي يمتحنه طلاب 2 ثانوي الآن داخل اللجان ضمن امتحان اللغة الأجنبية الثانية .
وكتب الطالب الذي نشر الصورة التي استطاع تصويرها من الامتحان رسالة لزملائه قائلا : حد مختار إسباني امتحانو كده يحل بسرعة معلش.
وكان قد بدأ امتحان اللغة الأجنبية الثانية، بشكل إلكتروني داخل جميع اللجان من الساعة التاسعة صباحًا ومن المقرر أن يستمر حتى الساعة الحادية عشرة صباحًا.
التعليم: نطبق القانون على كل حالات الغش الإلكتروني في الامتحانات
بعد 10 دقائق من بدء الامتحان.. غشاشون ينشرون صور امتحان فرنسية 2 ثانوي لتبادل إجاباته
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الامتحان يتم إلكترونيًا عبر التابلت ، و تم السماح للطلاب بدخول اللجان بالكتب المدرسية لأن الامتحان بنظام الكتاب المفتوح.
ووفقا للمواصفات الرسمية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم ، سيتكون من 22 سؤالًا منها (20 سؤالا اختيار من متعدد وسؤالان مقالي) .
وكتب الطالب الذي نشر الصورة التي استطاع تصويرها من الامتحان رسالة لزملائه قائلا : حد مختار إسباني امتحانو كده يحل بسرعة معلش.
وكان قد بدأ امتحان اللغة الأجنبية الثانية، بشكل إلكتروني داخل جميع اللجان من الساعة التاسعة صباحًا ومن المقرر أن يستمر حتى الساعة الحادية عشرة صباحًا.
التعليم: نطبق القانون على كل حالات الغش الإلكتروني في الامتحانات
بعد 10 دقائق من بدء الامتحان.. غشاشون ينشرون صور امتحان فرنسية 2 ثانوي لتبادل إجاباته
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الامتحان يتم إلكترونيًا عبر التابلت ، و تم السماح للطلاب بدخول اللجان بالكتب المدرسية لأن الامتحان بنظام الكتاب المفتوح.
ووفقا للمواصفات الرسمية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم ، سيتكون من 22 سؤالًا منها (20 سؤالا اختيار من متعدد وسؤالان مقالي) .