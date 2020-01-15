طالب ينشر سؤالا من امتحان إسباني 2 ثانوي.. ويطلب الحل بسرعة

شهد أحد جروبات 2 ثانوي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تداولا لسؤال قيل إنه يخص امتحان اللغة الإسبانية الذي يمتحنه طلاب 2 ثانوي الآن داخل اللجان ضمن امتحان اللغة الأجنبية الثانية .