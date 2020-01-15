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مرأة

الحق نفسك بسرعة.. اكتشف أعراض سرطان البروستاتا

الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:13 م
اعراض سرطان البروستاتا
اعراض سرطان البروستاتا
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اسماء محمد
يعد السرطان من أخطر الأمراض العصر وسر خطورته الحقيقى يكمن فى صعوبة علاج الحالات في المراحل المتأخرة مما يحتم ضرورة معرفة الجميع بالأعراض الأولية لمرض السرطان حتى يتمكنوا من اكتشافه فى مرحلة مبكرة.

وذكر مركز السرطان الأمريكي أن مرض السرطان لا يظهر أعراض مباشرة فور ظهوره ولكن هناك مؤشرات تظهر بعد مرور فترة قصيرة وهذه الأعراض هى التي يجب الانتباه لها.

ويعد سرطان البروستاتا من أخطر أنواع السرطان التى تهدد صحة الرجال حيث تؤثر بشكل كبير على قدرتهم الجنسية والإنجابية، لذا نعرض لكم أهم أعراض التى تكشف الإصابة بـ سرطان البروستاتا.

- وجود مشاكل في التبول منها مجرى البول البطيء أو الضعيف أو الحاجة للتبول أكثر خاصة في الليل.
- وجود دم في البول أو السائل المنوي.
- مشكلة في الحصول على الانتصاب .
- المعاناة من ألم في الوركين ، الظهر (العمود الفقري) ، الصدر (الأضلاع) ، أو غيرها من المناطق .

- ضعف أو تنميل في الساقين أو القدمين ، أو حتى فقدان السيطرة على المثانة أو الأمعاء بسبب الضغط على السرطان في الحبل الشوكي.

معظم هذه المشاكل من المرجح أن يكون سببها شيء آخر غير سرطان البروستاتا. على سبيل المثال ، غالبًا ما تكون مشكلة التبول ناتجة عن تضخم البروستاتا الحميد (BPH) ، وهو نمو غير سرطاني للبروستاتا. ومع ذلك ، من المهم أن تخبر الطبيب إذا كان لديك إحدى هذه الأعراض بحيث يمكن العثور على السبب وعلاجه ، إذا لزم الأمر.

قد يحتاج بعض الرجال إلى مزيد من الاختبارات للتحقق من وجود سرطان البروستاتا.
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