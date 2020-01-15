قبل إغلاق قوائم المرشحين .. الليكود يسابق الزمن لضم أحزاب اليمين

يواصل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، جهوده لتوحيد أحزاب اليمين التي تضم أربعة أحزاب في قائمة واحدة، وذلك قبل الموعد النهائي لإغلاق تقديم قوائم المرشحين للانتخابات مساء اليوم الأربعاء.



في الوقت الحالي، انقسمت هذه الأحزاب الأربعة إلى قائمتين، الأولى اليمين الجديد والاتحاد الوطني، أما الثانية فتضم البيت اليهودي وأوزما يهوديت.



يذكر أن تفاهمات توحيد هذه الأحزاب في قائمة واحدة انهارت، بعد رفض البيت اليهودي دعوات للانضمام إلى التحالف الجديد الذي يقوده رئيس اليمين الجديد نفتالي بينيت، ورفض مطالبة بينيت بأن يقضي البيت اليهودي تحالفه مع أوتزما يهوديت قبل الانضمام التحالف.



وأفيد أن نتنياهو هدد بينيت، الذي يشغل منصب وزير الجيش، ورئيس الاتحاد الوطني بيزاليل سموتريتش، الذي يشغل منصب وزير النقل، وحذرهم من أنهم إذا لم يسمحوا لأتزما يهوديت بالانضمام إلى التحالف، فسوف يقيلهم من الحكومة.